لتعزيز التميز والاستدامة.. تعليم جدة يعقد اللقاء الأول للقيادات المدرسية

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأول لمديري ومديرات المدارس للعام الدراسي 1447هـ، تحت شعار "بين التميز والاستدامة.. تطلعات ورؤى"، وذلك على مسرح جامعة دار الحكمة، بحضور المدير العام للتعليم منال اللهيبي، وعدد من المساعدين والقيادات التربوية.
وأكدت اللهيبي في كلمتها أن القيادة التعليمية رسالة سامية تُبنى بها القيم ويُرسم من خلالها مستقبل الوطن، مشددةً على أن القائد الناجح لا يكتفي بإدارة الحاضر بل يصنع المستقبل عبر إشعال شرارة الإبداع وتحويل الأفكار إلى خطط عملية تحدث أثرًا ملموسًا في الميدان التعليمي. وأوضحت أن القيادات المدرسية هي روح العمل التربوي والطاقة الدافعة للتطوير والتحول، فهي التي تلهم المعلمين والطلاب وتحوّل التحديات إلى فرص للنجاح والإبداع.
وأشارت إلى أن اللقاء يأتي ضمن توجهات وزارة التعليم لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة التعليم وضمان جاهزية المدارس لتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والتميز.
وتضمّن البرنامج محاور عدة، من أبرزها التوجهات الوزارية في التحول التعليمي، والإدارة المدرسية بين الأثر والفاعلية، وورقة عمل حول التاءات الخمس في تقويم التحصيل، إلى جانب جلسة حوارية وختام اللقاء بالتوصيات وتكريم المشاركين.