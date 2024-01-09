"السعودية للطب الوراثي" تعقد أول أنشطتها لذوي الإعاقة في 2024

تحدث بعدها م. عبدالعزيز اللهلوب، عن مبادرة "مقعد" التي تُعنى بسلامة الأطفال أثناء القيادة وأهمية استخدام مقعد السيارة، والذي يحد من وفيات الأطفال، بإذن الله، أثناء الحوادث المرورية، بنسبة 60% على الأقل. وأشار إلى أن رسالة مبادرة "مقعد" هي تشجيع ومساندة الأسر في معرفة وتوفير المقاعد المناسبة لأطفالهم.