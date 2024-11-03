محمية الملك سلمان تستعرض جهودها البيئية بمهرجان وادي السلف بمشاركة مجتمعية واسعة

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 130.700 كيلومتر مربع، وتعمل على مبادرات بيئية متنوعة، تشمل الحفاظ على المقدرات والكنوز التي تحتضنها، إضافة إلى الإصلاح البيئي من خلال استعادة الموائل الطبيعية التي تجاوزت 700 ألف هكتار من الموائل المتدهورة، وزيادة الغطاء النباتي. وقد بلغ عدد الشتلات التي تمت زراعتها أكثر من 2.4 مليون شجرة وشجيرة، ونُثر أكثر من 4 أطنان من البذور المحلية. كما ساهمت المحمية في إعادة توطين أكثر من 1.245 كائنًا فطريًّا، وأكثر من 120 حالة ولادة تم تسجيلها داخلها، إلى جانب التزامها بالتنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي، وإشراك المجتمع المحلي.