محمية الملك سلمان تستعرض جهودها البيئية بمهرجان وادي السلف بمشاركة مجتمعية واسعة

تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الخميس المقبل 7 نوفمبر مهرجان وادي السلف في مدينة حائل، الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.
ويضم المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات، منها: الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، والطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، والركايب، واغرسها، والهايكنج، وركن المقاهي.
ويستقبل المهرجان زواره يوميًّا من الساعة الـ4 عصرًا حتى الـ11 مساء طيلة فترة إقامته.
ويشارك في مهرجان وادي السلف العديد من الجهات الشريكة، منها هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من إقامة هذه الفعاليات البيئية والترفيهية لأبناء المجتمع المحلي إلى التعريف بالجهود التي تُقدَّم داخل حدود المحمية من نباتية وفطرية وتراثية وعناية وحماية لمقدرات المحمية، إضافة إلى حرصها على استحداث وجهات سياحية جديدة وترفيهية لجذب المهتمين والزوار في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة ومقدرات كبيرة ومتنوعة، تلقى اهتمامًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمعات المحلية والدولية.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 130.700 كيلومتر مربع، وتعمل على مبادرات بيئية متنوعة، تشمل الحفاظ على المقدرات والكنوز التي تحتضنها، إضافة إلى الإصلاح البيئي من خلال استعادة الموائل الطبيعية التي تجاوزت 700 ألف هكتار من الموائل المتدهورة، وزيادة الغطاء النباتي. وقد بلغ عدد الشتلات التي تمت زراعتها أكثر من 2.4 مليون شجرة وشجيرة، ونُثر أكثر من 4 أطنان من البذور المحلية. كما ساهمت المحمية في إعادة توطين أكثر من 1.245 كائنًا فطريًّا، وأكثر من 120 حالة ولادة تم تسجيلها داخلها، إلى جانب التزامها بالتنمية البيئية وزيادة الوعي المجتمعي، وإشراك المجتمع المحلي.