"تجمّع الشرقية الصحي" يوقّع اتفاقيات شراكة مع 6 جهات داعمة

وأضاف: ما نشهده اليوم من إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة المجتمعية، هو دليل حرص المجتمع على مستوى الأفراد والمؤسسات على دعم مسيرة رؤية المملكة 2023، والمساهمة في تحقيق أهدافها، فلهم منا كل الشكر والتقدير.