"تجمّع الشرقية الصحي" يوقّع اتفاقيات شراكة مع 6 جهات داعمة

رعى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في ديوان الإمارة، توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بين "تجمع الشرقية الصحي"، وست جهات داعمة.
وتهدف الاتفاقيات إلى إنشاء وتطوير عدد من المرافق الصحية بالمنطقة، تشمل: غرف المرضى وعددًا من مراكز الرعاية الأولية الصحية، والعيادات التخصصية.
وثمّن أمير المنطقة التكامل بين تجمّع الشرقية الصحي ورجال الأعمال والشركات في مجال الصحة، والتي تخدم المواطن والمقيم؛ لتقديم خدمات صحية متطورة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.
وقال الأمير "سعود": إن كل التطورات والمنجزات في المجال الصحي والتي تنفرد بها المملكة، جاءت نتاج الدعم اللامحدود والتطور الملحوظ، الذي يحظى به القطاع الصحي والذي أثمر عن جودة في الرعاية الصحية نفاخر بها أمام العالم أجمع.
وخلال اللقاء، كرّم أمير الشرقية قيادات تجمع الشرقية الصحي؛ لإنجازاتهم خلال العام 2023 م، والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، في تحسين الخدمة المقدمة في المنشآت التابعة للتجمع، وبناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية تحقق أعلى مستويات الجودة وتساهم في رفع رضا المستفيد.
من جانبه، قال رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب: إن الشراكة المجتمعية لها دور مهم في دعم وتحقيق المستهدفات، وهو مستمر ولله الحمد.
وأضاف: ما نشهده اليوم من إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة المجتمعية، هو دليل حرص المجتمع على مستوى الأفراد والمؤسسات على دعم مسيرة رؤية المملكة 2023، والمساهمة في تحقيق أهدافها، فلهم منا كل الشكر والتقدير.
حضر حفل التوقيع، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من القيادات بالتجمع.