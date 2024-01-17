محافظ الطائف يكرّم الطلبة الحاصلين على مراكز متقدّمة بالمسابقات المحلية والدولية

وقدَّم محافظُ الطائف التهنئةَ للطلاب والطالبات وأسرهم، ومدارسهم، وحثَّهم على المزيد من النجاحات، متمنيًا لهم التوفيق.

ومن جهته، قدَّم الدكتورُ الغامدي شكرَه وتقديرَه لمحافظ الطائف، على اهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرّة لـ"تعليم الطائف".