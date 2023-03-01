القنصلية العامة لجمهورية باكستان بجدة تحتفل بيوم التأسيس السعودي

أقامت القنصلية العامة لجمهورية باكستان بجدة مساء أمس الثلاثاء، حفل يوم التأسيس، في البيت الباكستاني بجدة، واستضاف القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة السيد خالد مجيد الاحتفال بيوم التأسيس السعودي التاريخي.
حضر الحفل الأمير سلطان بن عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، ورئيس المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، ومدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبد الخالق الزهراني، ومدير وكالة الأنباء السعودية بجدة سلطان الحارثي.
وقد أقيم حفل بدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الملكي والسلام الوطني لجمهورية باكستان، بعدها ألقى القنصل العام لجمهورية باكستان السيد خالد مجيد كلمة رحب فيها بالحضور ورفع باسمه وباسم منسوبي القنصلية العامة لجمهورية باكستان بجدة والجالية الباكستانية المقيمة في المملكة العربية السعودية أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة السعيدة يوم التأسيس.
ونوه "مجيد" بعمق العلاقات الأخوية والمتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وباكستان عبر التاريخ، وأشاد بإنجازات المملكة على مر السنين وأعرب عن إعجابه بالتزامها بالتقدم والتطور. كما أكد أن باكستان لا تزال حليفاً وثيقاً للسعودية و يتمتع البلدان بتاريخ طويل من العلاقات الودية والتعاون والذي سيتعمق أكثر في السنوات القادمة.
كما تم عرض فيلم وثائقي يتناول العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. وحضر الحفل عدد كبير من وجهاء وأعيان منطقة مكة المكرمة وعدد من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال والإعلاميين.
ويُحتفل بيوم التأسيس السعودي في يوم الـ 22 من فبراير من كل عام ويمثل الجذور التاريخية والحضارية والثقافية للمملكة العربية السعودية عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139 هـ / 1727 م.