القنصلية العامة لجمهورية باكستان بجدة تحتفل بيوم التأسيس السعودي

وقد أقيم حفل بدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الملكي والسلام الوطني لجمهورية باكستان، بعدها ألقى القنصل العام لجمهورية باكستان السيد خالد مجيد كلمة رحب فيها بالحضور ورفع باسمه وباسم منسوبي القنصلية العامة لجمهورية باكستان بجدة والجالية الباكستانية المقيمة في المملكة العربية السعودية أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة السعيدة يوم التأسيس.