نادي الحي بالقنفذة يقدم برامج رياضية وتعليمية للشباب والأطفال

ينظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، تحت شعار "صيفنا كله حركة ووناسة"، برنامج أندية الحي للأنشطة الترفيهية والتعليمية.
يأتي ذلك بدعم مباشر من وزارة الرياضة ووزارة التعليم وبرنامج جودة الحياة؛ لتحقيق أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتقدم أندية الحي، فعاليات رياضية وتعليمية وترفيهية لجميع الفئات العمرية لتنمية القدرات الجسدية.
ويسعى البرنامج إلى تشجيع الأطفال والشباب وعائلاتهم على تبني نمط حياة صحي رياضي؛ لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية من خلال النشاط البدني.
من جانبه، يقدم نادي الحي بالقنفذة، العديد من البرامج للفئة المستهدفة ويحفظ وقت الشباب بما يفيدهم. ويضم نخبة من المدربين والإداريين المختصين في مجال الرياضة.
يذكر أن نادي الحي بالقنفذة، وقع العديد من الشراكات المجتمعية مع عدة جهات مختلفة حكومية وأهلية ورجال أعمال لخدمة نادي الحي.
وقال أحد أولياء أمور المستفيدين: سرني وأدهشني ما شاهدت من تنوع الخدمات الرياضية المختلفة.
وكذلك التعليمية والاهتمام الفائق والتعامل الأبوي من العاملين بنادي الحي بالقنفذة؛ حيث نخبة مميزة من المختصين بالمجال الرياضي والتعليمي، بأحد المدارس النموذجية بالقنفذة.