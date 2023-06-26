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الكلية التطبيقية بحريملاء توقّع اتفاقية مع المؤسسة الوقفية للعلوم
تحقيقًا لتوجيهات تفعيل القطاع الخاص وغير الربحي
وقّعت الكلية التطبيقية بحريملاء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومؤسسة حريملاء الوقفية للعلوم، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة وتعاون.
وكان قد بذل محافظ حريملاء عبدالرحمن بن عبدالله الغملاس، جهودًا بارزة ومتواصلة، تكللت في توقيع مذكرة التعاون بمقر محافظة حريملاء؛ بهدف التعاون والشراكة في المجالات التدريبية والتأهيلية والبحثية.
كما تأتي هذه الاتفاقية وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، التي تحث القطاع الخاص والجهات غير الربحية على ضرورة المشاركة المجتمعية، بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع والفائدة، ويسهم في تنمية المجتمعات المحلية.