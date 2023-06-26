الكلية التطبيقية بحريملاء توقّع اتفاقية مع المؤسسة الوقفية للعلوم

كما تأتي هذه الاتفاقية وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، التي تحث القطاع الخاص والجهات غير الربحية على ضرورة المشاركة المجتمعية، بما يعود على المحافظة وأبنائها بالنفع والفائدة، ويسهم في تنمية المجتمعات المحلية.