"تقنية أبها" تُنظِّم معرض الموهبة والابتكار وملتقى ريادة الأعمال

وشارك في هذا الملتقى عدد من الجهات، تمثلت في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وجامعة الملك خالد، وإدارة التعليم بمنطقة عسير، والغرفة التجارية بأبها، وبنك التنمية الاجتماعي، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، بدعم من صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.