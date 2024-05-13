"تقنية أبها" تُنظِّم معرض الموهبة والابتكار وملتقى ريادة الأعمال

نظَّمت الكلية التقنية التطبيقية بأبها معرض الموهبة والابتكار وملتقى ريادة الأعمال، الذي يستمر لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء ٥-٦ / ١١/ ١٤٤٥، تحت رعاية المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د. سليمان بن عبدالخالق الحفظي.
وشارك في هذا الملتقى عدد من الجهات، تمثلت في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وجامعة الملك خالد، وإدارة التعليم بمنطقة عسير، والغرفة التجارية بأبها، وبنك التنمية الاجتماعي، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، بدعم من صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقد شارك عدد من وحدات المؤسسة بالمنطقة في هذا المعرض بعدد من الابتكارات، وكانت نتائجها على النحو الآتي:
المركز الأول بنين: روبوت الحكم الرابع - الكلية التقنية التطبيقية للبنين بأبها.
المركز الثاني: المزرعة الذكية - الكلية التقنية للبنين بأبها.
المركز الثالث: كرسي متحرك، يتم تحكم به عن طريق الجوال - الكلية التقنية للبنين سراة عبيدة.
المركز الأول بنات: نظارة السائق الذكية - الكلية التقنية للبنات ببلقرن.
المركز الثاني: مساعد الطاقم الطبي الذكي - الكلية التقنية للبنات ببلقرن.
المركز الثالث: طائرة إطفاء بدون طيار - الكلية التقنية للبنات بالنماص.
المركز الرابع: نظام الدخول الذكي - الكلية التقنية للبنات ببلقرن.
المركز الخامس: سوارة الغرق - الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة.
يُشار إلى أن الروبوتات الذكية كان لها دور بارز في هذا الملتقى؛ إذ شارك الروبوت نورة في تقديم فقرات الحفل، والروبوت زومبا في الترحيب بالضيوف وتبادُل الحديث معهم، والروبوت لذيذ في تقديم الضيافة.
وفي ختام الحفل الخطابي وُزعت الجوائز على الفائزين، والهدايا والدروع التذكارية على المشاركين.