برج المياه بتيماء يكتسي باللون الأخضر بمناسبة يوم الوطن الـ 93

يُذكر أن موقع بناء المشروع اُختير أن يكون على أرض طبيعية ارتفاعها 30 مترًا بمساحة 2500 متر مربع، ويبلغ ارتفاع البرج ما يقارب 40 مترًا وبذلك يصبح ارتفاع البرج عن الأحياء المجاورة له 70 مترًا ويشاهد اللون الأخضر من مسافات بعيدة في الأماكن المكشوفة نظرًا لارتفاع البرج.