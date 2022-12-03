بالصور.."تقنية عنيزة" تختتم مشاركتها في مهرجان الغضا

واستعرض برامج المؤسسة من خلال جناح تعريفي لتخصصات الكليات والمعهد الصناعي الثانوي في المحافظة، واستعراض ابتكارات واختراعات ومنتجات متدربيها ومساهماتهم، وركن توعوي لقائدي وقائدات المركبات الجدد، بالإضافة إلى مشاركة الكلية التقنية للبنين بسيارة مجهزة للصيانة التطوعية وإسعاف مركبات زوار المهرجان ومنطقة الغضا من سحب وإنقاذ للسيارات وإصلاح الأعطال الطارئة الخفيفة ولله الحمد حظيت المشاركة باهتمام الزوار.