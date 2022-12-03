بالصور.."تقنية عنيزة" تختتم مشاركتها في مهرجان الغضا

اختتمت مساء اليوم المنشآت التدريبية في محافظة عنيزة مشاركتها في مهرجان الغضا للثقافة والفنون والتي استمرت تسعة أيام.
وذكرت عميدة الكلية التقنية للبنات بمحافظة عنيزة ريف بنت محمد الشعيل أن هذه المشاركة التي قامت بها المنشآت ممثلة بالكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات بالمحافظة جاءت تفعيلاً لما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من مشاركات في مثل الميادين والمحافل للتعريف بدورها تجاه أبناء وبنات وطننا الغالي.
واستعرض برامج المؤسسة من خلال جناح تعريفي لتخصصات الكليات والمعهد الصناعي الثانوي في المحافظة، واستعراض ابتكارات واختراعات ومنتجات متدربيها ومساهماتهم، وركن توعوي لقائدي وقائدات المركبات الجدد، بالإضافة إلى مشاركة الكلية التقنية للبنين بسيارة مجهزة للصيانة التطوعية وإسعاف مركبات زوار المهرجان ومنطقة الغضا من سحب وإنقاذ للسيارات وإصلاح الأعطال الطارئة الخفيفة ولله الحمد حظيت المشاركة باهتمام الزوار.
كما قُدم عددٌ من الفعاليات التي تعرف بدور المؤسسة في التدريب كتخصصاتها التقنية للبنين والبنات وقطاعاتها وبرامجها التي تهم وتخدم سائر أفراد المجتمع.
من جانب آخر ثمنت الشعيل شكرها لجميع فريق العمل المشارك في الجناح على ما تم تقديمه من عرض وتعريف واستقبال لزوار الجناح وعمل دؤوب.