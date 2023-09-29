شاهد "تيفو- نحلم ونحقق".. "تعليم شرائع مكة" يحتفي بيوم الوطن 93 على طريقته

أقام مكتب تعليم الشرائع بمكة المكرمة، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية؛ وذلك بحضور مساعد مدير تعليم مكة ومدير إدارة الإشراف التربوي وعدد من قيادات التعليم ورؤساء القطاعات الحكومية في حي الشرائع.
وشهد الحفل الذي أقيم في ثانوية أبي أيوب الأنصاري عددًا من الفقرات المنوعة، والتي بدأت بعرض "تيفو" في ساحة المدرسة شكّل خلاله الطلاب عبارة "نحلم ونحقق"، ثم انتقل بعدها الضيوف ليطلعوا على المعرض الفني المصاحب الذي شهد عرض عدد من أعمال الطلاب ومشاركاتهم الفنية، وكذلك على المعرض التاريخي الذي ضم تسلسلاً تاريخياً للتعليم وما شهده من تطور وازدهار منذ توحيد البلاد وحتى عصرنا الحاضر.
بعدها؛ بدأ الحفل الخطابي الذي شهد عددًا من المشاركات الشعرية والكلمات الخطابية بهذه المناسبة الخالدة، ثم شارك الحضور مع طلاب المدرسة في أداء العرضة السعودية إيذانًا بانتهاء الحفل.