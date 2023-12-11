بينها "السوق ومدينة الغذاء".. فيصل بن سلمان يقوم بزيارة ميدانية إلى مشاريع شركة "المقر للتطوير"

قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة ميدانية لمشاريع شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، يرافقه أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، والرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب.
ووقف أمير المدينة المنورة على مشروع السوق الذي يُعد مشروعاً نموذجياً يوفر بيئة ملائمة للزوار ويعيد صياغة الأسواق الشعبية وتنظيمها بما يتناسب مع أهميتها الاجتماعية والاقتصادية، واستمع إلى شرح عن مكونات المشروع التي تتجانس مع الهوية البصرية للمدينة المنورة على مساحة مليون متر مربع.
ويتكون السوق من مجموعة من الأسواق المتخصصة، بالإضافة إلى مساحات مفتوحة للعرض ومحلات مخصصة لبيع السلع المستعملة.
وزار الأمير فيصل بن سلمان، مشروع مدينة الغذاء، والتي توفر مدينة نموذجية توفر تجربة تسوق متكاملة للأسواق المركزية على مساحة 1 مليون متر مربع، واستمع إلى شرح عن مكونات المشروع التي تتضمن مستودعات جافة ومبردة وسوقاً تجارياً وحدائق عامة، وسوقاً للخضار والفواكه، وسوقاً للحوم والدواجن والأسماك، وسوقاً للتمور وساحات للمزادات والفعاليات والأنشطة التسويقية.
كما اطلّع أمير المدينة على مشروع المدينة الصناعية، والتي يتم إنشاؤها على مساحة 939 ألف متر مربع لتكون مدينة صناعية تجارية رائدة ومتخصصة في صيانة السيارات وخدمات المركبات وفق أحدث الأساليب الفنية والتقنية المبتكرة.
وتعرّف الأمير فيصل بن سلمان، خلال الجولة، على مشروع مشراف السكني النموذجي على مساحة 460 ألف متر مربع، والذي يشهد خلال الفترة الحالية أعمال تطوير البنية التحتية، ويضم 1421 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 حدائق متكاملة شرق المدينة المنورة، واطّلع على مكونات مشروع ركاء التجاري الذي يُعد الواجهة التجارية للمشروع على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم مجمعاً تجارياً ومناطق ترفيهية ومكاتب إدارية تخدم المشروع.