بينها "السوق ومدينة الغذاء".. فيصل بن سلمان يقوم بزيارة ميدانية إلى مشاريع شركة "المقر للتطوير"

وتعرّف الأمير فيصل بن سلمان، خلال الجولة، على مشروع مشراف السكني النموذجي على مساحة 460 ألف متر مربع، والذي يشهد خلال الفترة الحالية أعمال تطوير البنية التحتية، ويضم 1421 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 حدائق متكاملة شرق المدينة المنورة، واطّلع على مكونات مشروع ركاء التجاري الذي يُعد الواجهة التجارية للمشروع على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم مجمعاً تجارياً ومناطق ترفيهية ومكاتب إدارية تخدم المشروع.