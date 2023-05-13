"تقني الرياض" تنظم ندوة عن "المخدرات والمؤثرات العقلية"

نظّمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، اليوم السبت، ندوة افتراضية بعنوان "المخدرات والمؤثرات العقلية"، برعاية مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل.
واستهدفت الندوة، عموم متدربي ومتدربات ومنسوبي الإدارة والمنشآت التدريبية بالرياض.
وتناولت الحديثَ عن ظاهرة المخدرات، وأنواع المؤثرات العقلية وأثرها على الفرد والمجتمع، والسلوكيات للمدمن، والشخصيات المعرّضة للإدمان أو التعاطي، وأساليب الوقاية، وخطوات العلاج، ومسؤولية الأسرة في التعامل مع المدمن.
جاءت هذه الندوة استكمالًا للجهود المبذولة والمتماشية مع الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي ينفّذها رجال أمننا البواسل، سدد الله خطاهم.