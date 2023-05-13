"تقني الرياض" تنظم ندوة عن "المخدرات والمؤثرات العقلية"

وتناولت الحديثَ عن ظاهرة المخدرات، وأنواع المؤثرات العقلية وأثرها على الفرد والمجتمع، والسلوكيات للمدمن، والشخصيات المعرّضة للإدمان أو التعاطي، وأساليب الوقاية، وخطوات العلاج، ومسؤولية الأسرة في التعامل مع المدمن.