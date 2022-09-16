"الهلال الأحمر" بمنطقة مكة يقيم محاضرة بالتعاون مع مجمع "إرادة" والصحة النفسية

وشملت المحاضرة سبل تعزيز حماية المجتمع من آثار الإدمان، وذلك من خلال الحملات التثقيفية والتوعوية على كافة الأصعدة، بين الأفراد والمجتمع، لرفع مستوى الإدراك والتعرف على سلوكيات المدمنين في أولى مراحل الإدمان؛ لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تفاقم الحالة الصحية، وما قد ينتج من تصرفات ناتجة عن مضاعفات وآثار المواد المخدرة.