"الهلال الأحمر" بمنطقة مكة يقيم محاضرة بالتعاون مع مجمع "إرادة" والصحة النفسية

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بالشؤون الأكاديمية والتدريب بالمنطقة، وبالتعاون مع مجمع إرادة، والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة، محاضرة عن "الإسعافات الأولية في مجال الصحة النفسية"، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للإسعافات الأولية لهذا العام، والذي يحمل شعار "احذر مفاجآت الحياة وكن مستعداً".
المحاضرة ألقت الضوء في كيفية التعامل مع المدمنين، والطرق المثلى لتقديم الرعاية الطبية الاسعافية الطارئة، بما يتناسب مع سيكولوجية تلك الحالات، التي من خلالها يتم دراسة الوظائف العقلية والسلوك، والعلاقات والشخصية وتحليلها، لتحديد مدى خطورتها وتقييمها، وتقديم المساعدة بما يكفل حماية مقدم الرعاية والحالة المرضية.
وشملت المحاضرة سبل تعزيز حماية المجتمع من آثار الإدمان، وذلك من خلال الحملات التثقيفية والتوعوية على كافة الأصعدة، بين الأفراد والمجتمع، لرفع مستوى الإدراك والتعرف على سلوكيات المدمنين في أولى مراحل الإدمان؛ لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تفاقم الحالة الصحية، وما قد ينتج من تصرفات ناتجة عن مضاعفات وآثار المواد المخدرة.
تجدر الإشارة إلى أن الفئة المستهدفة من المحاضرة، مدربو ومدربات الشؤون الأكاديمية والتدريب بالهيئة بمنطقة مكة المكرمة، ومقدمي الرعاية الطبية الاسعافية الميدانية؛ إثراءً للمعرفة، واكتساباً للمهارات وتحليل الشخصيات، التي على ضوئها يتم تقديم الرعاية المناسبة.