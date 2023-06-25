مركز خدمة ضيوف الرحمن بالقويعية يتعاون مع 13 جهة بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية

جسَّد مركز خدمة ضيوف الرحمن 1444هـ بمحافظة القويعية تكامله وتعاونه مع 13 جهة في القطاعَيْن الحكومي والخاص وغير الربحي، وذلك خلال مشاركته في مبادرة الطريق إلى مكة لموسم حج 1444هـ، إضافة إلى 548 متطوعًا ومتطوعة و380 طالب كشافة، شاركوا في تقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، بتنظيم بلدية القويعية، وبإشراف ومتابعة محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر.
وأقيم المركز خلال الفترة من 4/ 12/ 1444هـ إلى 7/ 12/ 1444هـ غرب محافظة القويعية على طريق مكة المكرمة السريع، وتحديدًا في محطة أورانج (السعدي).
وتركزت خدمات المركز على الخدمات التوعوية الصحية والدينية التي تساعد الحجاج على أداء مناسك الحج.
ويسهم المركز في تقديم خدمات الضيافة المجانية، وتقديم الضيافة العربية الأصيلة من القهوة السعودية والتمور والعصائر بأنواعها، وهدية الحاج والحاجة. وقد تجاوز ما تم توزيعه على مستفيدي خدمات المركز أكثر من 12 ألفًا، استفادوا من هدايا ووجبات وضيافة الطريق ومنشورات.
وزار مركز الضيافة 11750 زائرًا، وقدمت الخدمات الصحية من فحوصات للضغط والسكر ومنشورات توعوية صحية لـ890 شخصًا.
وبلغ عدد الباصات المخدومة 235 باصًا في موقع مركز ضيوف الرحمن.
وشهد المركز مشاركة فعالة من أبناء وبنات المحافظة المتطوعين والمتطوعات وطلاب الكشافة، الذين أسهموا جميعًا في تقديم خدمات المركز.