مركز خدمة ضيوف الرحمن بالقويعية يتعاون مع 13 جهة بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية

جسَّد مركز خدمة ضيوف الرحمن 1444هـ بمحافظة القويعية تكامله وتعاونه مع 13 جهة في القطاعَيْن الحكومي والخاص وغير الربحي، وذلك خلال مشاركته في مبادرة الطريق إلى مكة لموسم حج 1444هـ، إضافة إلى 548 متطوعًا ومتطوعة و380 طالب كشافة، شاركوا في تقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، بتنظيم بلدية القويعية، وبإشراف ومتابعة محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر.