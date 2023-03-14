فرع الإفتاء بالشرقية يدشن معرض الرئاسة في محافظة الخبر

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية فهد بن رشيد المهيريس أن مدة المعرض ثلاثة أسابيع سيتم من خلاله تعريف الزوار بتطبيقات الرئاسة التي تم تطويرها وتوزيع الباركودات التي تحتوي على صفة العمرة وإمساكية شهر رمضان المبارك بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الرياض ومدينة الدمام ومحافظة الأحساء ومحافظة الخبر ومحافظة الجبيل ومحافظة بقيق، وفوائد رمضانية تم وضعها على موقع الرئاسة؛ لتسهيل إطلاع الناس عليها وحصول الفائدة الشرعية منها.