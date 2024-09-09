أمام الإعلاميين العرب.. "آل دغيم" يستعرض رؤية 2030م والتكامل السياحي بين دول الخليج

وتحدث الدكتور سعيد البطوطي عن وضع السياحة العالمية حاليًا، وذكر أن نسبة التعافي فيها العام الماضي 88% من أرقام عام 2019م لافتًا إلى أن أرقام السنة الحالية تؤكد أن حركة السياحة العالمية سوف تتجاوز أرقام 2019م خلال العام الحالي 2% ومؤشر جيد بالرغم من الصراعات والتوترات الجيوسياسية في مناطق عدة من العالم.