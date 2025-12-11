برنامج تدريبي نوعي في إعلام "جامعة الفيصل" يرسّخ مفاهيم السمعة المؤسسية في بيئة العمل

قدّم مجموعة من طلبة الماجستير في الاتصال الاستراتيجي والصحافة الإلكترونية بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالأحساء، أمس، حقيبة تدريبية بعنوان "بناء وتعزيز السمعة المؤسسية في بيئة العمل"، وذلك ضمن متطلبات مقرر الاتصال وإدارة الأزمات، بإشراف أستاذ الاتصال والإعلام البروفيسور فلاح بن عامر الدهمشي، وبمشاركة نخبة من المختصين في الإعلام والتواصل المؤسسي، بهدف تمكين المتدربين من مهارات بناء السمعة المؤسسية وتطويرها في الميدان المهني.
وأوضح البروفيسور "الدهمشي" أن البرنامج اشتمل على خمس جلسات تدريبية متكاملة؛ تناولت الجلسة الأولى مفهوم السمعة المؤسسية وأهميتها وعناصرها الرئيسة، المتمثلة في الخدمة والهوية والسلوك والتواصل والشفافية، إضافة إلى أنشطة تحليلية ونماذج لمؤسسات ناجحة.
وركزت الجلسة الثانية على تعزيز الثقة العامة مع العملاء والشركاء، ودور السمعة في جذب الكفاءات والحفاظ على الموظفين المتميزين، إلى جانب أثر السمعة القوية في رفع القيمة السوقية للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها، ودعم قدرتها على تجاوز الأزمات واستعادة الثقة.
وأضاف "الدهمشي" أن الجلسة الثالثة تناولت عوامل بناء السمعة من خلال دور الموظفين وجودة الخدمات والتواصل المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية وقيادة المؤسسة، مع تقديم دراسة حالة تطبيقية.
أما الجلسة الرابعة فخُصصت لبحث استراتيجيات بناء السمعة عبر صياغة رؤية واضحة وتحديد الاتجاه العام للسمعة وتطوير استراتيجيات داخلية وخارجية، إضافة إلى حوكمة التواصل وإدارة الرسائل ومؤشرات قياس السمعة والتحسين المستمر.
وشهدت الجلسة الخامسة تقديم نموذج عملي لتحليل وتقييم السمعة في إحدى المؤسسات المحلية، وتطبيق معايير بناء السمعة عليها بصورة تطبيقية.
وأكد "الدهمشي" أن البرنامج التدريبي حاز تقييمًا عاليًا بفضل أداء فريق العمل الذي نفّذ الحقيبة بمستوى احترافي، مقدّمًا شكره لإدارة القسم على دعمها المستمر وتمكين الطلبة من تطبيق المهارات العملية اللازمة لمتخصص الاتصال في سوق العمل. وأشار إلى أن المملكة تزخر بكفاءات متميزة في هذا المجال بفضل مخرجات الكلية سنويًا، وأن مساهمة القسم بخبرته الإشرافية ودعمه الأكاديمي كان لها دور كبير في تعزيز جودة المنتج المعرفي وتمكين الباحثين من تحويل الأفكار إلى مخرجات تعليمية متكاملة تعكس مفهوم التطوير المهني القائم على البحث والممارسة.