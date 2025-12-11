برنامج تدريبي نوعي في إعلام "جامعة الفيصل" يرسّخ مفاهيم السمعة المؤسسية في بيئة العمل

وأكد "الدهمشي" أن البرنامج التدريبي حاز تقييمًا عاليًا بفضل أداء فريق العمل الذي نفّذ الحقيبة بمستوى احترافي، مقدّمًا شكره لإدارة القسم على دعمها المستمر وتمكين الطلبة من تطبيق المهارات العملية اللازمة لمتخصص الاتصال في سوق العمل. وأشار إلى أن المملكة تزخر بكفاءات متميزة في هذا المجال بفضل مخرجات الكلية سنويًا، وأن مساهمة القسم بخبرته الإشرافية ودعمه الأكاديمي كان لها دور كبير في تعزيز جودة المنتج المعرفي وتمكين الباحثين من تحويل الأفكار إلى مخرجات تعليمية متكاملة تعكس مفهوم التطوير المهني القائم على البحث والممارسة.