"صحة بيشة" تُطلق حملة رقابية على عيادات الأسنان والجلدية والتجميل

أطلقت مديريةُ الشؤون الصحية ببيشة، ممثلة في الإدارة المساعدة للالتزام؛ حملةً رقابية على عيادات الأسنان والجلدية والتجميل في المؤسسات الصحية الخاصة؛ وذلك لمعرفة مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة، والتأكُّد من خلوّها من الممارسات الصحية المخالفة.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى التزام المنشآت الصحية الخاصة بالاشتراطات الواردة في الأنظمة الصادرة من وزارة الصحة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وتشمل المخالفاتُ المستهدفة التي يتم رصدها من خلال الحملة: تجاوزَ التخصص الطبي، وعملَ الكوادر الطبية دون ترخيص مزاولة المهنة، والقصورَ في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدمَ وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات إجراءات التجميل، واستخدام أجهزة ومنتجات منتهية الصلاحية أو غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتولي صحةُ بيشة جانبَ الرقابة والتفتيش أهميةً بالغة للتأكُّد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة المستفيد، والتأكد من تقديم الخدمة له بالشكل المطلوب؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو التواصل مع خدمة "937" وتتّخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة.