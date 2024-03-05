"صحة بيشة" تُطلق حملة رقابية على عيادات الأسنان والجلدية والتجميل

وتولي صحةُ بيشة جانبَ الرقابة والتفتيش أهميةً بالغة للتأكُّد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة المستفيد، والتأكد من تقديم الخدمة له بالشكل المطلوب؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو التواصل مع خدمة "937" وتتّخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة.