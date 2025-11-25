"ابتسم" تُجري 3 عمليات ناجحة وتُعيد البسمة لأطفال بمكة

أجرت جمعية ابتسم لطب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة ثلاث عمليات ناجحة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 أعوام، ضمن جهودها في تقديم رعاية صحية متخصصة للأطفال الذين تستدعي حالاتهم تدخلًا علاجيًا تحت التخدير الكامل.
وشملت العمليات الطفل أوس (5 أعوام)، والطفلين إلياس وسما (4 أعوام)، حيث أُجريت على يد الدكتور نزار مجلد، استشاري طب أسنان الأطفال، وبتنسيق فريق طبي ضم الأطباء: عبدالله عباس، خالد البارقي، ومحمد دعبول.
وفي التفاصيل، خضع الطفل أوس لتركيب تيجان معدنية وعلاج عصب جزئي بعد إجراء الأشعة الدقيقة، فيما خضع إلياس لتركيب تيجان وحشوة سنية بعد الفحوص اللازمة تحت التخدير. أما الطفلة سما، فشملت عمليتها خلع بعض الأسنان، وحشوات، ونزع عصب جزئي، إلى جانب تركيب تيجان معدنية.
من جهته، أكد الدكتور أيمن محمد نوح، رئيس مجلس إدارة الجمعية بمنطقة مكة، أن هذه العمليات تأتي امتدادًا لرسالة الجمعية في خدمة المجتمع، مشددًا على حرصهم في تقديم خدمات علاجية نوعية للأطفال، لا سيما في الحالات التي تتطلب رعاية دقيقة تحت التخدير الكامل.
وأضاف أن ما يقدمه الأطباء والفريق الطبي يعكس القيم المهنية والإنسانية التي تأسست عليها الجمعية، مشيرًا إلى استمرار الجهود للوصول إلى كل طفل بحاجة للرعاية الصحية والدعم.
وتواصل جمعية ابتسم مبادراتها في نشر الوعي وتقديم الخدمات العلاجية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز صحة الفم والأسنان في المجتمع.