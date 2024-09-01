انفراج في أزمة النقل المدرسي لطالبات "وسانب" بـ"ثانوية خديجة بنت خويلد" برجال ألمع

وطالب الأهالي الجهة المعنية بالالتزام بتوفير وسيلة النقل، وعدم تكرار ما حدث، وأكدوا لـ"سبق" أنهم خلال تواصلهم مع مسؤول شركة النقل في وقت سابق أفاد بعطل الباص الذي كان من المفترض أن يقل الطالبات، مستنكرين عدم توفير وسيلة أخرى بديلة في حينها.