مناطق
انفراج في أزمة النقل المدرسي لطالبات "وسانب" بـ"ثانوية خديجة بنت خويلد" برجال ألمع
الأهالي لـ"سبق": دفعنا الرسوم ولن نرضى بتكرار ما حدث.. ونطالب بالالتزام بتوفير وسيلة نقل
انفرجت أزمة النقل لطالبات مركز "وسانب"، اللاتي يدرسن بالمرحلة الثانوية بمجمع خديجة بنت خويلد التابع لإدارة تعليم رجال ألمع.
وقال الأهالي إن غياب وسيلة النقل التي كان من المفترض أن تقل بناتهن من وإلى المجمع منذ أسبوعين، بالرغم من دفعهم الرسوم المفروضة عليهم، أضر بهم وببناتهم.
وطالب الأهالي الجهة المعنية بالالتزام بتوفير وسيلة النقل، وعدم تكرار ما حدث، وأكدوا لـ"سبق" أنهم خلال تواصلهم مع مسؤول شركة النقل في وقت سابق أفاد بعطل الباص الذي كان من المفترض أن يقل الطالبات، مستنكرين عدم توفير وسيلة أخرى بديلة في حينها.