"صحة القنفذة" تدشن فعالية للتوعية بخطر سرطان الثدي بمجمع الخيالة بلازا

تجدر الإشارة إلى أن "صحة القنفذة" أطلقت مؤخرًا من قِبَل محافظ القنفذة هذه الحملة، والتي تمتد خلال شهر أكتوبر تحت شعار #رايتك_وردية، وتستمر الفعاليات الميدانية، والتوعية داخل المنشآت الصحية والدوائر الحكومية للوصول للفئة المستفيدة من هذه الحملة.