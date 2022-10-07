"صحة القنفذة" تدشن فعالية للتوعية بخطر سرطان الثدي بمجمع الخيالة بلازا

دشن مدير "صحة القنفذة" الدكتور أحمد مديني العمري، مساء اليوم، فعالية للتوعية بخطر سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر بمجمع الخيالة بلازا بالقنفذة بمشاركة جمعيتي "لا بأس" و"كفى" ومركز الأزهار الطبي وساحل تهامة.
واشتملت الفعالية على أركان توعوية عدة وعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الصحية للزوار والمستفيدين من هذه الحملة.
ونفذ هذه الحملة كادر الصحي بصحة القنفذة إضافة إلى المتطوعين والجهات المشاركة.
تجدر الإشارة إلى أن "صحة القنفذة" أطلقت مؤخرًا من قِبَل محافظ القنفذة هذه الحملة، والتي تمتد خلال شهر أكتوبر تحت شعار #رايتك_وردية، وتستمر الفعاليات الميدانية، والتوعية داخل المنشآت الصحية والدوائر الحكومية للوصول للفئة المستفيدة من هذه الحملة.
وقدمت "صحة القنفذة" شكرها للبلديات بالمحافظة على استعدادها باللوحات الإعلانية للتوعية عن الحملة وجمعية "لا بأس" الصحية وجمعية "كفى" ومجموعة بن هيف العقارية؛ على تخصيص مقر وتهيئته للفعالية.
وتأتي هذه الفعاليات في أماكن التجمعات للوصول للفئة المستفيدة، كما تقوم فِرَق التطوع الصحي بجولات ميدانية مجدولة بالمحافظة ومراكزها؛ لنشر التوعية حول سرطان الثدي.