"تجمع المدينة المنورة الصحي" يدشن مكتب "التعاون الصحي "بالعلا

دشن تجمع المدينة المنورة الصحي مساء أمس مكتب التعاون الصحي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك بمستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا.
يأتي ضمن الجهود المتميزة بين مختلف القطاعات الصحية بالمملكة والتي من شأنها خدمة المستفيدين في أماكن تواجدهم بأعلى جودة ممكنة والرقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار العلا .
وأوضح "تجمع المدينة الصحي" بأن الخدمات التي يقدمها مكتب التعاون الصحي تتضمن تنسيق المواعيد مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومتابعة إجراءات المرضى المحولين، بالإضافة لخدمات إعادة صرف الدواء للمستفيدين، والتقارير الطبية، وإرسال العينات المخبرية.
وبين "تجمع المدينة الصحي" بأن مكتب التعاون الصحي سيقدم العديد من الخدمات الصحية الأخرى ومنها خدمة الطب الاتصالي، وخدمة العناية المركزة عن بعد، وبرنامج خدمة المختبرات المرجعية مع مستشفيات وزارة الصحة.
كما يقدم المكتب المشورة الطبية الثانية، وتنفيذ العيادات الدورية لأطباء واستشاريي مستشفى الملك فيصل التخصصي بمحافظة العلا، وأيضاً خدمات التعليم الطبي والتدريب، وخدمات التثقيف الصحي.