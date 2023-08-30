"تجمع المدينة المنورة الصحي" يدشن مكتب "التعاون الصحي "بالعلا

وأوضح "تجمع المدينة الصحي" بأن الخدمات التي يقدمها مكتب التعاون الصحي تتضمن تنسيق المواعيد مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومتابعة إجراءات المرضى المحولين، بالإضافة لخدمات إعادة صرف الدواء للمستفيدين، والتقارير الطبية، وإرسال العينات المخبرية.