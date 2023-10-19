"تركي بن طلال" يستعرض خطة "صحة المنطقة" والمستشفى الافتراضي ومركز تمكين الابتكار

استعرض الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، الخطة المشتركة بين صحة عسير ومستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار للتوسع في خدمات مستشفى صحة الافتراضي، ومركز تمكين الابتكار بالمنطقة.
وشكر أمير عسير، وزير الصحة وفريق عمل صحة عسير وفريق عمل مستشفى صحة الافتراضي على خطط التوسع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري وفريق عمله، ومستشار مساعد وزير الصحة والرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار مهندسة منى بنت سحمان السبيعي وفريق العمل.
وتضمن برنامج الزيارة جولة لفريق مستشفى صحة الافتراضي في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، ومستشفى عسير المركزي، ومستشفى النماص العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال.