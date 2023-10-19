"تركي بن طلال" يستعرض خطة "صحة المنطقة" والمستشفى الافتراضي ومركز تمكين الابتكار

وشكر أمير عسير، وزير الصحة وفريق عمل صحة عسير وفريق عمل مستشفى صحة الافتراضي على خطط التوسع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".