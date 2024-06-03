"سعود بن عبدالله" يكرم "وقاء مكة" لمشاركته في اعتماد "جدة الصحية"

يشار إلى أن فرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة يعمل من خلال الفرق المتخصصة بإدارة الصحة الحيوانية على تكثيف عمليات رصد ومكافحة بؤر توالد نواقل الأمراض بالمنطقة باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات، سعياً لتحقيق مستهدفات المركز في الوقاية من مخاطر الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة، والحد من انتشارها، والمحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.