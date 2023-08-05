بعددٍ من الفعاليّات.. "مركز تنمية الغطاء النباتي" يشارك في مهرجان فلفل شقراء 3

كما يقدمون لزوار المهرجان شرحًا لأهم مهام المركز التي تتركز على وضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية.