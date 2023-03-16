"بازيد" يلتقي فريق الصُلح بلجنة إصلاح ذات البين بالطائف

وافتتح اللقاء الرئيس التنفيذي، حيث رحب بالحضور وقدم شكره وتقديره للجميع على جهودهم المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة من خلال منصة تراضي، والقضايا الحضورية، فيما قدم مدير اللجنة ناصر بن سعيد القرني، عرضًا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة السابقة وإحصائيات القضايا الواردة سواء بالمنصة أو بشكل حضوري، وقد سُر الحضور بالإنجازات المتعلقة بذلك.