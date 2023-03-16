"بازيد" يلتقي فريق الصُلح بلجنة إصلاح ذات البين بالطائف

التقى رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور صالح بن علي بازيد، فريق الصلح التابع للجنة إصلاح ذات البين بالجمعية والمختص باستقبال قضايا الصلح بمنصة تراضي، التي تم عقد تعاون بينها ووزارة العدل في المجال ذاته، وكذلك مجموعة من المصلحين والمصلحات، والمتطوعين والمتطوعات باللجنة، بحضور الأمين العام المكلف يوسف الشهري.
وافتتح اللقاء الرئيس التنفيذي، حيث رحب بالحضور وقدم شكره وتقديره للجميع على جهودهم المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة من خلال منصة تراضي، والقضايا الحضورية، فيما قدم مدير اللجنة ناصر بن سعيد القرني، عرضًا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة السابقة وإحصائيات القضايا الواردة سواء بالمنصة أو بشكل حضوري، وقد سُر الحضور بالإنجازات المتعلقة بذلك.
وناقش الحضور عدة موضوعات متعلقة بتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي في مجال الصلح، واختتم اللقاء بتقديم خطابات شكر وتقدير من قِبل الرئيس التنفيذي لكل من بذل وأسهم في إنجاح العمل باللجنة ومنصة تراضي.