جمعية أدبي الطائف تعرض أحدث إصداراتها في معرض الرياض الدولي للكتاب

تشارك جمعية أدبي الطائف بعدد من إصداراتها الحديثة أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام، حيث تسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز نتاج أدبي متنوع يجمع بين الإبداع المحلي والعربي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عطا الله بن مسفر الجعيد أن الجمعية تعاونت مع دار الانتشار العربي في طباعة آخر إصداراتها لهذا العام، والتي ضمت كتباً مميزة لعدد من الأسماء البارزة، منها كتاب "سيرة من رأى" للدكتور عثمان الصيني، وكتاب "رسائل الياسمين" للشاعر محمد جبر الحربي، إضافة إلى الأعمال المسرحية الكاملة للمسرحي الدكتور سامي الجمعان. كما شملت الإصدارات روايات وقصصاً قصيرة ودراسات نقدية ومجموعات شعرية لعدد من المبدعين من محافظة الطائف وخارجها.
وأشار الجعيد إلى أن الكتب التي أصدرها النادي الأدبي الثقافي في السنوات السابقة، قبل تحوله إلى جمعية أدبي الطائف، ستعرض أيضاً في المعرض عبر أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها، حيث توزعت مطبوعاته على ثمانية أجنحة، بينها ست دور نشر سعودية هي مكتبة كنوز المعرفة، دار تشكيل، دار أثر، دار ميلاد، دار يسطرون، إلى جانب دار صوفيا من الكويت، مؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان.
وبيّن أن الجمعية تحرص على أن تكون مشاركاتها في المعرض متنوعة لتشمل مختلف مجالات الأدب والثقافة، موضحاً أن الإصدارات تضمنت أعمالاً لكتاب من داخل المملكة وخارجها من نقاد وشعراء وقاصين وأكاديميين وأدباء ومثقفين، إلى جانب نصوص إبداعية شعرية وقصصية لأبرز المبدعين.
ودعا الجعيد زوار المعرض إلى زيارة أجنحة الجمعية للاطلاع على مطبوعاتها واقتناء أحدث إصداراتها.