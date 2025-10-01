جمعية أدبي الطائف تعرض أحدث إصداراتها في معرض الرياض الدولي للكتاب

وأشار الجعيد إلى أن الكتب التي أصدرها النادي الأدبي الثقافي في السنوات السابقة، قبل تحوله إلى جمعية أدبي الطائف، ستعرض أيضاً في المعرض عبر أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها، حيث توزعت مطبوعاته على ثمانية أجنحة، بينها ست دور نشر سعودية هي مكتبة كنوز المعرفة، دار تشكيل، دار أثر، دار ميلاد، دار يسطرون، إلى جانب دار صوفيا من الكويت، مؤسسة الانتشار العربي، ودار المناهل من لبنان.