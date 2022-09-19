"ليلة في حب الوطن".. "أدبي مكة" يحتفي باليوم الوطني بـ"مسامرة شعرية"

وشدد "الربيعي" على أن المسامرة هي عبارة عن قصائد ومشاركات أدبية في حب الوطن، لعدد من الشعراء والأدباء من الجنسين خصوصًا من فئة الشباب؛ دعمًا لمواهبهم وإبداعاتهم في يوم الوطن.