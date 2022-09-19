"ليلة في حب الوطن".. "أدبي مكة" يحتفي باليوم الوطني بـ"مسامرة شعرية"

يحتفي نادي مكة الثقافي الأدبي، باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، من خلال مسامرة شعرية تحمل عنوان "ليلة في حب الوطن".
ويشارك في الأمسية الشعراء والأدباء: (رداد الهذلي، علي بالبيد، تركي المعيني، حمد جويبر، ربيعة الروقي، وعهود عبدالكريم).
وسيتولى تقديمَ الأمسية التي ستقام مساء الأربعاء الموافق الـ25 من شهر صفر الجاري، عمار البطحاني عبر منصة زووم.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الأستاذ الدكتور حامد الربيعي، الأدباء والمثقفين من الجنسين لحضور الأمسية، وإثرائها بالمشاركات الهادفة.
وشدد "الربيعي" على أن المسامرة هي عبارة عن قصائد ومشاركات أدبية في حب الوطن، لعدد من الشعراء والأدباء من الجنسين خصوصًا من فئة الشباب؛ دعمًا لمواهبهم وإبداعاتهم في يوم الوطن.