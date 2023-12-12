رئيس جامعة حفر الباطن يُدشّن ملتقى ومعرض السلامة المرورية

وتأتي استضافة الجامعة لهذا المعرض انطلاقًا من أهداف الجامعة الاستراتيجية، والمتضمّنة تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا من الجامعة بدورها الفعّال في تعزيز السلامة المرورية من خلال رفع مستوى السلامة المرورية لدى منسوبي الجامعة والمجتمع المحيط به.