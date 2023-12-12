رئيس جامعة حفر الباطن يُدشّن ملتقى ومعرض السلامة المرورية

دشّن رئيسُ جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي، اليوم الثلاثاء، ملتقى ومعرضَ السلامة المرورية الأول الذي تستضيفه الجامعة، تحت شعار "وعي ومسؤولية".
يُعقد الملتقى تحت رعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وبحضور مدير مرور حفر الباطن العقيد حميد بن جابر الصحفي، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.
وقال "الحربي": إن المعرض يهدف إلى التعرف على تقنيات وأنظمة النقل الذكية وتطبيقاتها، وأثرها في تحسين السلامة المرورية، وتوفير بيئة آمنة على الطرقات، وحثّ السائقين على الالتزام بالقوانين والأنظمة للحدّ من الحوادث المرورية، والإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات.
ونوّه إلى الدعم اللامحدود من محافظ حفر الباطن للجامعة، ورعايته الدائمة للأنشطة والفعاليات التي تستضيفها الجامعة.
وتأتي استضافة الجامعة لهذا المعرض انطلاقًا من أهداف الجامعة الاستراتيجية، والمتضمّنة تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا من الجامعة بدورها الفعّال في تعزيز السلامة المرورية من خلال رفع مستوى السلامة المرورية لدى منسوبي الجامعة والمجتمع المحيط به.
ويضمّ المعرضُ، الذي يستمرّ لمدة أربعة أيام في مقر الجامعة بالمبنى الرئيس؛ عددًا من الأركان التوعوية، وأجهزة المحاكاة التفاعلية، والمحاضرات التوعوية.
يُذكَر أن المعرض ومنذ ساعاته الأولى للافتتاح، قد حظي بزيارات عديدة من قبل طلاب التعليم العام والتعليم الجامعي بمحافظة حفر الباطن.