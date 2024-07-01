بلدية العزيزية الفرعية بجدة تضبط 34 بسطة عشوائية مخالفة

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 34 بسطة عشوائية الخضروات وخردوات.
جاء ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.
وقالت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة البلوي: إن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية؛ لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء.
وأضافت: أسفرت الحملات عن مصادرة 2.2 طن، من الخضروات وعدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي".
ولفتت إلى أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.