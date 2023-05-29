بمشاركة 100 عارض.. حضور فاعل لجمعية "كيان" بالمعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف

وتأتي مشاركة جمعية كيان للأيتام تحقيقًا لأهدافها في تحقيق الانتشار والمشاركة في المعارض والمناسبات التي تخدم القطاع غير الربحي، والتعريف بها وبإنجازاتها ومشاريعها وأعمالها، ولتحقيق التواصل الدائم مع القطاع والشباب، وتبادل المعلومات، والاطلاع على الخبرات والنماذج والتقنيات الحديثة؛ لإثراء المعرفة وصناعة القادة، وتفعيل الشراكات، وتعزيز التنمية المستدامة لأبنائها الأيتام.