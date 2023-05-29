بمشاركة 100 عارض.. حضور فاعل لجمعية "كيان" بالمعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف

شاركت جمعية" كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة في معرض (إينا-IENA) الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف بالرياض، من 27 مايو إلى 29 مايو 2023، تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة".
وجاء المعرض برعاية استراتيجية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورعاية رئيسية للقاءات الشبابية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وشراكة استراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتأتي مشاركة جمعية كيان للأيتام تحقيقًا لأهدافها في تحقيق الانتشار والمشاركة في المعارض والمناسبات التي تخدم القطاع غير الربحي، والتعريف بها وبإنجازاتها ومشاريعها وأعمالها، ولتحقيق التواصل الدائم مع القطاع والشباب، وتبادل المعلومات، والاطلاع على الخبرات والنماذج والتقنيات الحديثة؛ لإثراء المعرفة وصناعة القادة، وتفعيل الشراكات، وتعزيز التنمية المستدامة لأبنائها الأيتام.
واستقبلت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان سمها بنت سعيد الغامدي وعدد من موظفي وموظفات الجمعية والمتطوعين، الزائرين في جناح كيان.
وقدّمت "الغامدي" شرحًا وافيًا عن الجمعية وأهدافها ورؤيتها، ورسالتها، وبرامجها، ومشاريعها. وحَظِيَ جناح جمعية كيان بعدد كبير جدًّا من الزائرين الذين أثنوا على ما تقدمه لمستفيديها.