"تعليم مكة" تُدشن لقاء ملاك المدارس الأهلية والعالمية

وقال "الغنام": إن هذا ما نلحظه في مملكتنا الغالية وفي منطقة مكة المكرمة التي هي جزء من هذا الوطن المعطاء، موضحًا أن وزارة التعليم بقيادة الوزير ومتابعة من الوكلاء، وخصوصًا وكالة التعليم الأهلي؛ أولت جلَّ اهتمامها للتعليم الخاص عبر حزمة من القرارات ذات الصلة التي تدعم المستثمرين والمستثمرات في هذا القطاع المهم والاستراتيجي، وهذا الدعم يتوافق مع التوجهات.