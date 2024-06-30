انطلاق الحلقات القرآنية الصيفية بجامع المقهوي بمحاسن أرامكو

انطلقت الحلقات القرآنية الصيفية الحادية والعشرون، اليوم الأحد، بجامع المقهوي بمدينة المبرز بمحاسن أرامكو.
وتهدف الحلقات خلال العطلة الصيفية، إلى حفظ القرآن الكريم المكثف والمراجعة من خلال مستويات عدة، موزعة حسب الحلقات لكل معلم.
وتشمل مستوى وعدداً من الطلاب، من حيث عدد أجزاء الحفظ والمراجعة من ثلاثة أو خمسة أجزاء أو نصف القرآن الكريم أو مراجعة القرآن الكريم كاملاً، وكذا حلقات للتلقين وتصحيح التلاوة لجميع المراحل العمرية.
ويشرف على الحلقات إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن سالم المقهوي، الذي عبّر عن سعادته وترحيبه بالمشاركين بالحلقات الصيفية التي تنظم في الجامع للعام الحادي والعشرين؛ حيث خرّجت عددًا من حفظة كتاب الله، والمتقنين له بفضل الله.
وأوضح "المقهوي" أن التسجيل مستمر في الحلقات لاستغلال أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية مع كتاب الله عز وجل؛ حيث تقام الحلقات خلال فترة العصر من السبت إلى الخميس.
وفي نهاية كلمته، شكر إمام جامع المقهوي، الله عز وجل، ثم قدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نشر وتعلم كتاب الله، في الحلقات المنتشرة بأنحاء المملكة.
كما شكر جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء "خير"، على إقامتهم الحلقات الصيفية ومتابعتهم المشاركين وتحفيزهم لحفظ القرآن الكريم.