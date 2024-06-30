انطلاق الحلقات القرآنية الصيفية بجامع المقهوي بمحاسن أرامكو

ويشرف على الحلقات إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن سالم المقهوي، الذي عبّر عن سعادته وترحيبه بالمشاركين بالحلقات الصيفية التي تنظم في الجامع للعام الحادي والعشرين؛ حيث خرّجت عددًا من حفظة كتاب الله، والمتقنين له بفضل الله.