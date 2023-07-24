للعام الثاني على التوالي.. انطلاق رحلة "نجوم كيان" السياحية إلى أبها وجازان

وكانت "كيان " قد نظمت الرحلة السياحية الهادفة للعام الثاني على التوالي إلى مدينة أبها البهية، وجازان الجبلية، التي تتميز بطبيعتها البكر، ومواقعها الأثرية العريقة، والبيئة الثقافية الرائعة، والمعالم السياحية المختلفة، لـ20 من المستفيدين منها، ولمدة تسعة أيام.