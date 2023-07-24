للعام الثاني على التوالي.. انطلاق رحلة "نجوم كيان" السياحية إلى أبها وجازان

للعام الثاني على التوالي انطلقت رحلة "نجوم كيان" السياحية إلى أبها وجازان إيمانًا من جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بتعميق الانتماء الوطني، وأهمية تعريف "مستفيدي كيان" بمناطق المملكة العربية السعودية، وأهم المواقع الأثرية والتاريخية فيها؛ بهدف حب الوطن، ومعرفة المناطق والمدن والمحافظات والأماكن السياحية فيه، والاندماج في المجتمع السعودي بمناطق السعودية، وليس بالرياض فقط.
وكانت "كيان " قد نظمت الرحلة السياحية الهادفة للعام الثاني على التوالي إلى مدينة أبها البهية، وجازان الجبلية، التي تتميز بطبيعتها البكر، ومواقعها الأثرية العريقة، والبيئة الثقافية الرائعة، والمعالم السياحية المختلفة، لـ20 من المستفيدين منها، ولمدة تسعة أيام.
وانطلقت الرحلة بعد تدشينها من فندق مداريم برعاية أحمد بن حمود الذييب ممثلاً عن راعي الرحلة "فندق مداريم"، بحضور المدير التنفيذي المكلف لجمعية كيان الدكتورة شذا العجلان، وعدد من منسوبي الجمعية.
هذا، وقد توقفت "رحلة نجوم كيان" في محافظة الخرج، بالتعاون مع الغرفة التجارية، واستقبلهم الأمين العام لغرفة الخرج ماجد الحمدي، ومساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي بالغرفة إبراهيم العتيبي، ومدير مكتب الأمين العام سلطان الموينع.
وكانت استضافتهم في أحد المطاعم، وتم فيه الشرح الكامل لهم عن معالم الخرج، ثم تناولوا طعام الغداء، وانطلقوا في رحلتهم وهم يشعرون بالسعادة العارمة.
وكانت محطة التوقف الثالثة (الأخيرة) للمشاركين برحلة "نجوم كيان" في محافظة وادي الدواسر، بضيافة رئيس ديوانية العشاش عبدالله مبارك العبادي، وأهالي ديوانية العشاش. واستمتع الجميع بجولة في متحف المقتنيات القديمة والأثرية، والتعرف على تاريخ المحافظة.
وغادر الجميع المحافظة في طريقهم لأبها البهية.
وصرحت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بأن أهداف جمعية كيان للأيتام ربط مستفيدي الجمعية بمناطق وطنهم، وتعميق شعورهم بالفخر والانتماء. وهذه الرحلة الثانية -ولله الحمد-؛ إذ نظمت الجمعية الرحلة الأولى في صيف العام الماضي 2022م، وكانت رحلة هادفة وثرية بالمعلومات التي استفادوا منها، وأثرت ثقافتهم ومعرفتهم بتراث وطنهم ومعالمه؛ ما جعلنا ننظم الرحلة الثانية تحت شعار "رحلة نجوم كيان"؛ لتحقق هذا الهدف، وإثراء معلوماتهم عن وطنهم؛ ليعودوا لبدء عامهم الدراسي بهمة ونشاط.
كما قالت الدكتورة شذا العجلان، المدير التنفيذي المكلف بالجمعية: نتمنى لمستفيدي كيان رحلة آمنة ومريحة -بإذن الله-، يستمتعون خلالها بمعالم بلادنا الحبيبة، ويتعرفون على التنوع الثقافي والجغرافي في مناطقها.. ونأمل أن تنعكس عليهم فكرة السفر في المخيم الصيفي لأبها منفردين، بدون مرافقين، بشكل إيجابي، وتساعد على صقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، واعتمادهم على الذات.