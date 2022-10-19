مدير "تعليم جازان" يُدشن البرنامج الإلكتروني لتحليل الاختبارات الوزارية

من جانبها قالت المساعد للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم: إن البرنامج يسهم في مراجعة نتائج الاختبارات الوزارية الخاصة بمدارس تعليم جازان، وإعداد تقرير تراكمي يوضح مقدار التقدم في متوسط الدرجات الكلي، ونسب مشاركة الطلاب والطالبات في تأديتها على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وتزويد معلمي المواد الدراسية بالتقارير المعتمدة لتحليل النتائج المتعلقة بتخصصاتهم وموادهم، واقتراح البرامج التعليمية والأنشطة الطلابية المناسبة لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في خطط المدارس، وقياس مدى فاعليتها بعد تنفيذها.