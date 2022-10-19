مدير "تعليم جازان" يُدشن البرنامج الإلكتروني لتحليل الاختبارات الوزارية

دشن مدير عام تعليم جازان المكلف، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة القيادات بالإدارة العامة؛ البرنامج الإلكتروني لتحليل الاختبارات الوزارية، الذي صمّمته إدارات الشؤون التعليمية.
جاء ذلك ضمن جهود "تعليم جازان" لتجويد العمليات التربوية والتعليمية والارتقاء بكفاءة نواتج التعلم لدى الطلبة.
ويهدف البرنامج إلى مراجعة وتحليل نتائج الاختبارات الوزارية للطلاب والطالبات، وتقديم المقترحات لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية "بنين- بنات" ومديري ومديرات مكاتب التعليم والإدارات التابعة.
ونوه مدير عام التعليم المكلف ملهي بن حسن عقدي، إلى ما يحققه البرنامج لضمان تنفيذ ما ورد في دليل اختبارات "مهاراتي" والاختبارات المعيارية بفاعلية؛ مما يسهم في تجويد العمليات التربوية والتعليمية والتنظيمية في مدارس تعليم جازان، والارتقاء بكفاءة الأداء التحصيلي ونواتج التعلم.
إضافة إلى سرعة تدقيق واستخراج النتائج وفقًا للوائح والإجراءات والتعليمات المعتمدة؛ للحصول على مؤشرات واضحة تمكّن الإدارة العامة من وضع الخطط الكفيلة بالارتقاء بالتحصيل الدراسي لدى الطلبة.
وأكد "عقدي" حرص "تعليم جازان" من خلال لجنة التحصيل الدراسي على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، على متابعة المستوى التحصيلي للطلاب بشكل دوري وتحليله، ودراسة نتائج الطلاب التراكمية من جميع الجوانب.
وكذا إعداد التقارير اللازمة ومناقشتها، وتقديم المقترحات لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارات الشؤون التعليمية في تصميم البرنامج وإخراجه.
وقال المساعد للشؤون التعليمية "بنين" د. أحمد بن ظافر عطيف: إن البرنامج الإلكتروني لتحليل الاختبارات الوزارية، يأتي للإسهام في نجاح خطط لجنة التحصيل الدراسي بالإدارة.
وأضاف: يستلم البرنامج ملفات EXCEL الخاصة بنتائج الاختبارات الوزارية للطلاب والطالبات من الإدارة العامة للتقويم والقبول مع دليل وصف المهارات.
ثم يدرج هذه الملفات في برنامج تحليل النتائج؛ لتحليلها وإعداد التقارير لكل مدرسة في كل مكتب من المكاتب التابعة.
ولفت إلى أن البرنامج يظهر تقارير نتائج الاختبارات على ثلاثة مستويات تشمل: الإدارة العامة، ومكاتب التعليم، والمدارس التابعة.
وكشف د. "عطيف" أن البرنامج يسهم في تنفيذ خطة العمل الأسبوعية للجنة المركزية للتحصيل الدراسي، وتتضمن استلام النتائج من الوزارة، وتحليلها إلكترونيًّا وإرسال النتائج لمكاتب التعليم والمدارس.
وأيضًا عقد ورش عمل لاستعراض النتائج وفق المتوسط الكلي والمهارات ونسبة المشاركة، وتحديد مواطن التعزيز والعلاج، وإقرار خطة عمل والبدء بتنفيذها، وإعداد التقارير الختامية نهاية كل أسبوع.
من جانبها قالت المساعد للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم: إن البرنامج يسهم في مراجعة نتائج الاختبارات الوزارية الخاصة بمدارس تعليم جازان، وإعداد تقرير تراكمي يوضح مقدار التقدم في متوسط الدرجات الكلي، ونسب مشاركة الطلاب والطالبات في تأديتها على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم، وتزويد معلمي المواد الدراسية بالتقارير المعتمدة لتحليل النتائج المتعلقة بتخصصاتهم وموادهم، واقتراح البرامج التعليمية والأنشطة الطلابية المناسبة لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في خطط المدارس، وقياس مدى فاعليتها بعد تنفيذها.