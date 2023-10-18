مركز المحاكاة بـ"تجمع المدينة الصحي" يحصل على اعتماد "جمعية القلب الأمريكية"

حصل مركز المحاكاة والمهارات بالشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع المدينة المنورة الصحي على شهادة تجديد الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية، وذلك كمركز دولي للتدريب على دعم الحياة الأساسي.
وبين التجمع أن هذا الاعتماد يأتي بعد تحقيق المركز لأعلى المعايير والمقاييس في مجال التدريب على برامج دعم الحياة الأساسية، منوهاً بأن هذه الشهادة مُنحت للمركز بعد اجتياز تقييم الجمعية واستيفاء جميع الشروط وضوابط جمعية القلب الأمريكية.
وكان مركز المحاكاة والمهارات أكمل تدريب 920 متدرباً خلال تسعة أشهر، حيثُ استفاد 500 متدرب من الدورات المصاحبة لأسبوع المحاكاة الصحية و420 متدرباً أتموا برامجهم التدريبية من خلال الدورات التنشيطية ودورات BLS.