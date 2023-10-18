مركز المحاكاة بـ"تجمع المدينة الصحي" يحصل على اعتماد "جمعية القلب الأمريكية"

وبين التجمع أن هذا الاعتماد يأتي بعد تحقيق المركز لأعلى المعايير والمقاييس في مجال التدريب على برامج دعم الحياة الأساسية، منوهاً بأن هذه الشهادة مُنحت للمركز بعد اجتياز تقييم الجمعية واستيفاء جميع الشروط وضوابط جمعية القلب الأمريكية.