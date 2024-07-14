أمانة جدة تستعد لافتتاح مشروع تطوير حدائق السجى

تواصل أمانة محافظة جدة، أعمال التشطيبات النهائية؛ استعدادًا لافتتاح مشروع تطوير حدائق السجى.
ويتمثل المشروع في الاستفادة من موقع الحديقة وامتداده ليشمل الحدائق المحيطة به، المتضمنة حديقتي النزهة "شرقًا" ورياض الأطفال "غربًا".
يأتي ذلك ضمن مبادرات "أنسنة" مدينة جدة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن خلال هذا الربط، تنشئ حديقة مركزية "السجى"، على مساحة تصل إلى 60 ألف متر مربع، ووجهة ترفيهية سياحية جديدة تضم كل المقومات وعناصر الجذب؛ لتلبي احتياجات سكان المدينة وزائريها.
وما يميز "حدائق السجى"، عناصرها النوعية، التي من أبرزها:
ساحات للفعاليات، ومسطحات خضراء ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال محمية بمظلات، تقع في قلب الحديقة وتحتل مساحة 2.500 متر مربع.
كما يتوفر لهواة الرياضة في الهواء الطلق، المسار الرياضي المخصص للمشاة، وآخر للدراجات الهوائية، يحيط بكامل الحديقة، ويتجاوز طوله 1000 متر، إضافة إلى مناطق استثمارية متعددة، تطل على شوارع رئيسة.
يُذكر أن "أنسنة المدينة"، تهدف إلى تحسين جودة الحياة بزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.