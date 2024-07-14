أمانة جدة تستعد لافتتاح مشروع تطوير حدائق السجى

كما يتوفر لهواة الرياضة في الهواء الطلق، المسار الرياضي المخصص للمشاة، وآخر للدراجات الهوائية، يحيط بكامل الحديقة، ويتجاوز طوله 1000 متر، إضافة إلى مناطق استثمارية متعددة، تطل على شوارع رئيسة.