في ذكرى بيعة ولي العهد.. "العجمي": المملكة شهدت 6 أعوام من الإنجازات بجميع الأصعدة

وتحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى السادسة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- لترسم فرحة شعب وتسطر تاريخًا جديدًا عامرًا بالاستقرار على المستوى السياسي وبالإنجازات على المستوى الوطني، وكانت وما زالت رؤية المملكة 2030 هي عماد التطورات والتحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في سنوات قليلة ماضية وسنوات كثيرة قادمة، إذ جعلت ارتكازها الكامل على الإنسان وبنائه وفقًا لمتطلبات الزمان والمكان في مشروع متكامل يغطي جميع الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وهذا المشروع يستمر تصاعديًا في إثبات نجاحه وقوة الأساس الذي بُنيَ عليه وتأكيد أن من يأتي بمثل هذه الرؤية إنما هو قائد ناجح له شخصية عظيمة أقل ما يمكن وصفها به أنها شخصية "استثنائية" جاعلاً همه الأساس رفعة الوطن والمواطن ودائمًا ما كان الوفاء للوطن قدر العظماء.