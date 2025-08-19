أمير الشرقية يسلم 10 سيارات للأيتام ضمن مشروع "تاكسي" لجمعية بناء

وأشار إلى أن المشروع بدأ بخمس سيارات فقط، ووصل حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 285 سيارة سُلّمت للأيتام وأمهاتهم، محققًا أثرًا ملموسًا في حياتهم من خلال تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إلى دعم الأيتام الدارسين في الجامعات عبر توفير وسيلة نقل تسهم في استكمال تعليمهم.