أمير الشرقية يسلم 10 سيارات للأيتام ضمن مشروع "تاكسي" لجمعية بناء

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، حفل تسليم عشر سيارات بدعم من أحد الشركات لمستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مشروع "تاكسي" الذي أطلقته الجمعية لتلبية احتياجات الأيتام وتمكينهم من مصادر دخل متنوعة توفر لهم فرص عمل وحياة كريمة تنعكس إيجابًا على حياتهم وأسرهم.
ونوّه أمير المنطقة الشرقية بأهمية دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، مشيدًا بمشروع "تاكسي" الذي يمثل مبادرة نوعية تسهم في توفير فرص عمل للأيتام والأرامل، وتعكس دور العمل الخيري التنموي في بناء الإنسان وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية بناء الدكتور عبدالله الخالدي أن مشروع "تاكسي"، الذي أطلقته الجمعية عام 2018، يعد خطوة عملية نحو مستقبل أفضل للأيتام والأرامل، بفضل رعاية أمير المنطقة الشرقية ودعمه المتواصل للعمل الخيري.
وأشار إلى أن المشروع بدأ بخمس سيارات فقط، ووصل حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 285 سيارة سُلّمت للأيتام وأمهاتهم، محققًا أثرًا ملموسًا في حياتهم من خلال تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، إضافة إلى دعم الأيتام الدارسين في الجامعات عبر توفير وسيلة نقل تسهم في استكمال تعليمهم.
وأضاف الخالدي أن المشروع مكّن المستفيدين من العمل في تطبيقات التوصيل وتوجيه المركبات، بمتوسط دخل شهري يصل إلى 4000 ريال، ما ساعدهم على تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
وأعرب عن سعادته بتسليم عشر سيارات جديدة ضمن مبادرة "جاهز الخير"، مقدمًا شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية، وللشركة الداعمة على مساهمتها النوعية في بناء مستقبل الأيتام.