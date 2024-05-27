تكليف "الزايدي" بأعمال ومهام مدير التعليم بشقراء

أما الخبرات العملية، فقد عَمِلَ معلمًا في تخصص الرياضيات، ثم مشرفًا تربويًّا، ثم منسقًا لجائزة التعليم للتميز، ثم رئيسًا لقسم الإشراف التربوي، ومديرًا لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي، ثم عمل مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية بشقراء، وكُلّف مساعدًا لمدير التعليم للشؤون التعليمية بشقراء، إضافة إلى عمله.