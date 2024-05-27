تكليف "الزايدي" بأعمال ومهام مدير التعليم بشقراء

كلّف مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، المساعد للشؤون المدرسية، الدكتور عادل بن منير الزايدي، بأعمال ومهام مدير التعليم؛ خلال الفترة من ١٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وحتى ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ.
ويتمتع الدكتور الزايدي بسجل زاخر من الخبرات العلمية والعملية؛ إذ يحمل شهادات عليا وخبرات إدارية متنوعة، فهو حاصل على البكالوريوس في تخصص الرياضيات، ودبلوم في التخطيط التربوي، والماجستير والدكتوراه في الموهبة والإبداع.
أما الخبرات العملية، فقد عَمِلَ معلمًا في تخصص الرياضيات، ثم مشرفًا تربويًّا، ثم منسقًا لجائزة التعليم للتميز، ثم رئيسًا لقسم الإشراف التربوي، ومديرًا لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي، ثم عمل مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية بشقراء، وكُلّف مساعدًا لمدير التعليم للشؤون التعليمية بشقراء، إضافة إلى عمله.
كما أن لدى "الزايدي" خبراتٍ في مجال التطوير الإداري، فهو عضو فريق تقويم فصول برامج الموهوبين في المملكة العربية السعودية، وعضو فريق مؤشرات الأداء الإشرافي بوزارة التعليم، وعضو مشارك في تصميم وبناء مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي والقيادة المدرسية، ومؤشرات أداء المعلمين، وعضو مشارك في تصميم وبناء مؤشرات كفاءة التعليم، وعضو مشارك في تأهيل أخصائيي التقويم في وزارة التعليم، ومحكّم مسار البحث العلمي.
و"الزايدي" هو أخصائي في الكشف عن الطلبة باستخدام اختبارات الذكاء الفردية والجمعية، ومدرب معتمَد في تدريب المدربين TOT، ومدرب معتمَد في نظرية (TRIZ) الحل الإبداعي، ومدرب في الدورة المركزية في حقيبة الرياضيات المطورة، ومدرب في مهارات الاتصال.
وشارك الزايدي في عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات، كما حصل على أكثر من ٢٠ دورة تدريبية متنوعة، وعمل عضوًا في عدد من اللجان الرسمية والتطوعية.