بالصور.. "أمانة الطائف" تضبط شاحنتَيْن تفرغان مخلفات البناء والحفر بـ"حلقة الشرقية"

وكانت الأمانة قد حذرت مخالفي الأنظمة، ممن يقومون برمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، من أنها لن تتهاون في ضبطهم، وتطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم، مشيرة إلى وجود تنسيق وتعاون بين الأمانة والجهات ذات العلاقة لمتابعة ذلك.