"آركو" تحتفل بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني" تحفيزًا للمتطوّعين

وقال أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، لـ"سبق": إن هذه التظاهرة الدولية تأتي تأكيدًا على أن الإنسانية هي جزء لا يتجزّأ من عادات وتقاليد، ولا تتجزّأ من الأخلاق التي حثّت عليها الديانات السماوية، في وقت يتزايد فيه حجم التحدّيات التي تواجه العمل الإنساني؛ ومنها زيادة عدد اللاجئين والنازحين والمشرّدين، واتساع نطاق الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وتراجع مستويات المعيشة في عدد من الدول.