"عبدالله الراجحي الخيرية" ترعى مشروعَ "مسرعات القيادة"

ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة دراسات القيادة، الشكر لمؤسسة عبدالله الراجحي، وفريق العمل على هذا التميز الرائع، مشيرًا إلى أنه "إذا أردنا بناء قيادات فاعلة لرؤية 2030 يجب أن نركز على المراحل التعليمية من الروضة حتى الجامعة، مع الاهتمام الاستراتيجي بالمرحلة المتوسطة وما بعدها".