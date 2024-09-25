أمين محافظة حفر الباطن يشهد احتفال الأمانة باليوم الوطني

شهد أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي، الأربعاء، احتفال الأمانة بمقرها لمنسوبيها، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
وتضمّن الاحتفال، بحضور قيادات وموظفي الأمانة، العديد من الفقرات المتنوعة؛ منها الأناشيد الوطنية والقصائد التي عكست مدى حب الوطن والانتماء إليه، بمشاركة جمعية درة النسائية ومدارس الواحة الأهلية.
وأكد "العتيبي" أهمية الاحتفال باليوم الوطني، مشيرًا إلى أنها مناسبة غالية على قلوب جميع المواطنين، وتعبر عن عمق الانتماء لهذا الوطن المعطاء.
كما أكد مضي الأمانة في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة وأهدافها الداعمة لمسيرة التنمية، بما في ذلك الدعم اللامحدود للارتقاء بالقطاع البلدي بالمملكة.