"تنمية الأفلاج" تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب الثانوية

وقدّم معلمون مختصون، خلال فترة البرنامج، العديد من المعارف العلمية التي تهدف في مجملها لتحسين جودة التعلم؛ وذلك عن طريق تطوير مهارات المتعلم؛ لرفع نسبة التحصيل الدراسي، وامتلاك العديد من المعارف العلمية والتعليمية المتعددة التي تعزز قدرة الطلاب على حصد درجات مرتفعة في اختبارات التحصيل والقياس.