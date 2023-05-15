"تنمية الأفلاج" تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلاب الثانوية

نظمت جمعية تنمية الأفلاج برنامجًا تدريبيًا عن التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الثانوية؛ لتنمية مهاراتهم الأساسية في المواد الدراسية.
كما هدف البرنامج الذي استمر 14 يومًا، بمشاركة نحو 30 طالبًا من المرحلة الثانوية، إلى تطوير أساليب التقويم؛ لرفع مستوى الطالب وتحقيق نتائج إيجابية في الاختبارات.
وقدّم معلمون مختصون، خلال فترة البرنامج، العديد من المعارف العلمية التي تهدف في مجملها لتحسين جودة التعلم؛ وذلك عن طريق تطوير مهارات المتعلم؛ لرفع نسبة التحصيل الدراسي، وامتلاك العديد من المعارف العلمية والتعليمية المتعددة التي تعزز قدرة الطلاب على حصد درجات مرتفعة في اختبارات التحصيل والقياس.