"ابتسم" تقيم شراكة مجتمعية مع مستشفى الدكتور عبده الزبيدي في القنفذة

وقّعت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة شراكة مجتمعية مع مستشفى الدكتور عبده الزبيدي في محافظة القنفذة، وذلك بتخصيص عيادة أسنان مجهَّزة بأفضل وأحدث التجهيزات؛ لخدمة مستفيدي جمعية ابتسم في محافظة القنفذة؛ لتقديم الخدمات العلاجية في مجال طب الفم والأسنان للمرضى المحتاجين.
وقال عبدالعزيز بن صالح فتني، المدير التنفيذي لجمعية ابتسم، إن هذه الشراكة المجتمعية ستساهم في تحقيق أهداف الجمعية في خدمة المرضى المحتاجين من مستفيدي الجمعية بمحافظة القنفذة.
من جانبه، أكد مشرف قسم الأسنان بالمستشفى، الدكتور محمد الزبيدي، اعتزاز المستشفى بهذه الشراكة مع جمعية ابتسم، مؤملين أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة أهالي المحافظة.