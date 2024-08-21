"ابتسم" تقيم شراكة مجتمعية مع مستشفى الدكتور عبده الزبيدي في القنفذة

من جانبه، أكد مشرف قسم الأسنان بالمستشفى، الدكتور محمد الزبيدي، اعتزاز المستشفى بهذه الشراكة مع جمعية ابتسم، مؤملين أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة أهالي المحافظة.