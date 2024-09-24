محافظ الزلفي يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني الرابع والتسعين

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، احتفالات اليوم الوطني الرابع والتسعين، في المطل الشرقي بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة مطلق بن ناصر الحثلان، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية وعدد كبير من أهالي المحافظة.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، كلمته التي جدد خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولأمير منطقة الرياض ونائبه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
ووصف محافظ الزلفي، اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ورجاله الأوفياء - رحمهم الله - بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع.
وقال: ذكرى اليوم الوطني، ملحمة تاريخية عظيمة تتجدد كل عام نتباهى فيها عزًا وفخرًا وتمجيدًا طول الليالي والأيام، وتتعالى في القلوب المشاعر وتزداد في النفوس الولاء والانتماء والوفاء.
بعد ذلك تفاعل الحضور مع قصيدة وطنية للشاعر إبراهيم الوزان، ثم شاهد الجميع لوحات أوبريت "نحلم ونحقق" تنفيذ عدد من طلاب إدارة التعليم بالمحافظة.
ثم استمتع الجميع بمشاهدة أوبريت "معقل الأمجاد" تتفيذ طالبات إدارة التعليم، ثم كرم محافظ الزلفي، الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام.
وفي الختام، شارك محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، وعدد من الحضور في العرضة السعودية.
وكانت بلدية محافظة الزلفي، قد نفذت برنامجًا احتفائيًا متنوعًا، استمر خمسة أيام، شمل تجهيز الشوارع والميادين بالأعلام واللوحات الوطنية الاحتفائية.
بالإضافة إلى العروض الضوئية والسيارات الكلاسيكية وتنظيم مسابقات لزوار الحدائق والمتنزهات، ومسرح للطفل وليالي الفنون والسامري.