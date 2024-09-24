محافظ الزلفي يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني الرابع والتسعين

وقال: ذكرى اليوم الوطني، ملحمة تاريخية عظيمة تتجدد كل عام نتباهى فيها عزًا وفخرًا وتمجيدًا طول الليالي والأيام، وتتعالى في القلوب المشاعر وتزداد في النفوس الولاء والانتماء والوفاء.