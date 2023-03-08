تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.. "راوية السلمي" نائبًا لمدير الموارد البشرية ببيئة مكة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، قرارًا بتكليف راوية بنت جابر السلمي، نائبًا لمدير الموارد البشرية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح "الخليف" أن هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتمكين القيادات السعودية بأعلى المناصب الإدارية؛ حيث تَزامن صدور قرار تكليفها بيوم المرأة العالمي.
وقال الخليف: "استطاعت المرأة السعودية وضع مكانة لها في المجتمع من خلال مشاركتها في جميع الميادين، فقد آمنت القيادة الرشيدة -ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن.
وبارك "الخليف" لها هذا التميز المشهود؛ داعيًا لها وللجميع بأن يكون هذا التقدير حافزًا لكل منسوبي الفرع نحو مزيد من العمل والإبداع؛ مبينًا أهمية تعزيز مفهوم التميز والإبداع وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المميز، بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم وإنجازاتهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية.
بدورها عبّرت "السلمي" عن سعادتها واعتزازها بهذا التكليف، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يعينها على أداء رسالتها وخدمة الدين والوطن.
وأضافت أود أن أعبّر عن شكري العميق على ثقة إدارة الفرع بتكليفي في هذا المنصب، وأتطلع لمتابعة العمل المثمر مع فريق عملنا الذي يضم أبرز الكفاءات الإدارية.