تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.. "راوية السلمي" نائبًا لمدير الموارد البشرية ببيئة مكة

وبارك "الخليف" لها هذا التميز المشهود؛ داعيًا لها وللجميع بأن يكون هذا التقدير حافزًا لكل منسوبي الفرع نحو مزيد من العمل والإبداع؛ مبينًا أهمية تعزيز مفهوم التميز والإبداع وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المميز، بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم وإنجازاتهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية.